Jacek Jaśkowiak był podsłuchiwany pegasusem? "Rząd PiS ciągle nasyłał na mnie CBA i prokuraturę" Miasto może przejąć zakłady Cegielskiego

- Jesteśmy przerażeni, że Cegielski został przez PiS wydrenowanie w porozumieniu z deweloperami. To była ikona Poznania i będę namawiał radnych, aby fabrykę ratować. Coś co jest państwowe, samorządowe także może sprawnie działać. Jestem gotów na ratunek, aby nie pozwolić by ikona Poznania upadła. Nie wybaczę PiS doprowadzenia zakładów do takiego stanu - zadeklarował.