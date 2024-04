W tej parafii w Poznaniu do pierwszej komunii nie trzeba przystępować z kolegami. Nawet nie musi się ona odbyć w maju!

Rodzice przygotowują dzieci także do pierwszej spowiedzi świętej.

- Tak samo proszę rodziców, aby sami opowiedzieli, dlaczego chodzą do spowiedzi i co im daje przyjmowanie komunii św. W ten sposób one oswajają się ze spowiedzią i jak już do mnie podchodzą, to nie ma jakiejś regułki, którą muszą się nauczyć. Za to jest bardzo sympatyczna rozmowa. Często ten rodzic stoi niedaleko, żeby to dziecko widziało, że rodzic jest blisko, żeby się nie bało w żaden sposób i żeby nie kojarzyło tego sakramentu w żaden sposób ze stresem