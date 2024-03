Archidiecezja poznańska chce wysiedlać mieszkańców os. Maltańskiego! "Lokatorzy to nie towar". Społecznicy zorganizowali zbiórkę

Spotkanie mieszkańców i list do prezydenta

Archidiecezja chce wysiedlać mieszkańców os. Maltańskiego! Społecznicy założyli zbiórkę

Społecznicy chcą pomóc. Zbiórka na pomoc prawną

- Naszym celem jest komunalizacja zabudowy znajdującej się na osiedlu lub przeniesienie lokatorów do mieszkań komunalnych

- Lokatorzy to nie towar!

Cel to 10 tysięcy złotych - głównie na pomoc prawną i działania informacyjne, czyli ulotki czy broszury.

Historia działek przy ul. Krańcowej w Poznaniu

W latach 90., ksiądz prałat Kazimierz Królak wniósł do sądu sprawę o potwierdzenie tego terenu jako własności parafialnej. Na około 300 działek w 260 przypadkach sąd wydał decyzję, że ziemia należy do parafii. Później mieszkańcy zaczęli dostawać wezwania do podpisania umów o dzierżawę. Dzierżawa została ustanowiona na 50 złotych netto miesięcznie.

Na 260 działek, które są własnością Kościoła, 22 działki są zajmowane bez umowy. Dwie czy trzy działki miałby być to miejsca, gdzie faktycznie mieszkają ludzie - twierdzi ksiądz proboszcz Paweł Deskur. Z nami spotkało się jednak 8 osób z kilkudziesięciu, a nawet 200, które mieszkają na tym terenie.