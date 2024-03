700 osób straci swoje domy na osiedlu Maltańskim w Poznaniu? Archidiecezja komentuje sprawę eksmisji

W rozmowie z nami przekazał, że os. Maltańskie jest miejscem interesów różnych grup, również politycznych. Stwierdził, że informacje, które pojawiają się w mediach to kłamstwa.

Przedstawiciele Archidiecezji dementują, aby do jakichkolwiek eksmisji miało w przyszłości dojść.

- Właściciel terenu działek za pośrednictwem kancelarii prawnej po raz kolejny wysłał pisma wzywające do podpisania umowy dzierżawy jedynie do osób, które do tej pory takiej umowy nie podpisały. Podjęte działania prowadzą do uregulowania statusu prawnego i nie mają nic wspólnego z eksmisją mieszkańców