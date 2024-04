Akcja anonimowego ogrodnika w Poznaniu. Posadził drzewka, spółdzielnia chce je usunąć. Co dalej?

Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald – Administracja Osiedla Raszyn nie wykazała zachwytu oddolną inicjatywą mieszkańca – anonimowego ogrodnika. Przy roślinach pojawiła się 15 kwietnia kartka z komunikatem, że nasadzenia były samowolne, nieuzgodnione z administracją i jeśli do 17 kwietnia nie będą usunięte, administracja przesadzi je sama. Informacja o drzewkach znalazła się na forum mieszkańców na Facebooku i wywołała burzę.

- Ostatnio zauważyłam nowe nasadzenia drzewek w miejscu, gdzie zostały wycięte stare – pisze Patrycja Piotrowiak, autorka postu na FB. - Bardzo ucieszył mnie fakt, że już za kilka lat można będzie zrywać z nich owoce. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy przeczytałam kartkę od spółdzielni mieszkaniowej nawołującą tajemniczego ogrodnika, który bez pozwolenia wkopał te piękne drzewa, do tego, aby je usunął. Co prawda rozumiem, że taktowne byłoby zapytanie wcześniej o zgodę, ale jak już są, to je zostawmy…