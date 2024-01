Akcja porodowa przed przyjazdem ambulansu w Wielkopolsce. "Najszczersze życzenia dla młodej pacjentki i jej mamy!" Ewelina Samulak-Andrzejczak

Podobna akcja miała miejsce w kaliskiej karetce w styczniu 2020 roku, kiedy to ratownicy otrzymali oni wezwanie do gminy Błaszki, gdzie właśnie rozpoczęła się akcja porodowa FB/ Ratownicy Medyczni Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu Zobacz galerię (5 zdjęć)

Ten dyżur ratownicy medyczni zespołu P01032 zapamiętają na bardzo długo. To było kolejne szczęśliwe rozwiązanie w ramach działań zespołu ratownictwa medycznego. Choć dziewczynka urodziła się przed przyjazdem ambulansu, to badania i transport do szpitala należały już do ratowników.