Urządzili sobie w lesie wysypisko. Skala problemu jest szokująca!

- W naszym kraju nie ma już czegoś takiego jak ziemia niczyja, zawsze jest to czyjaś własność. Nie można tak po prostu budować i zostawiać w lasach, co tylko się chce. Mamy nadzieję, że sprawca lub sprawcy tej sytuacji zapłacą mandat i usuną wszystko to, co w lesie być nie powinno. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by mieć czyste lasy. Śmieci w lesie to nie tylko aspekt estetyczny. Każdy powinien mieć świadomość, że zanieczyszczają środowisko, wody gruntowe, powietrze, stwarzają zagrożenie dla zwierząt i ryzyko wybuchu pożaru. Bądźmy odpowiedzialni i traktujmy las z szacunkiem