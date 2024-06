Najlepszy kebab w Poznaniu

Kebab to jedno z najpopularniejszych dań zwłaszcza wśród młodych ludzi. Jest szybki w przygotowaniu, można go całkiem wygodnie zjeść będąc w trasie. Dodatkowo jest stosunkowo tani i w pełni potrafi zaspokoić głód, dzięki sporej dawce mięsa i warzyw.

W Niemczech odsetek tureckich imigrantów jest wysoki. Właśnie tam kebab rozpowszechnił się na tyle, by stał się on integralną częścią lokalnej kultury kulinarnej oraz ekonomii. Nie bez powodu więc Niemcy nazywane są światową stolicą kebabu.

Następnie z Niemiec przedostał się on do Polski. Za pierwszy lokal serwujący to danie uważany jest Kebab Sopocki, który powstał już w 1970 roku i działa do dziś! Jednak największy wzrost jego popularności przypadł na lata 90. XX wieku, co było związane z transformacjami w naszym kraju i otwieraniem się na Zachód, w tym na jego kuchnię.