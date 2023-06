Będzie remont torowiska na ul. Głogowskiej w Poznaniu. Odczują go mieszkańcy Łazarza i Górczyna

Zmiany w rozkładzie jazdy MPK w Poznaniu

- Prowadzone prace spowodują zmiany w organizacji transportu publicznego i ruchu kołowego. Podczas pierwszego etapu niemożliwy będzie przejazd przez Głogowską ulicami Krauthofera i Palacza, nastąpi również zwężenie jezdni ulicy Głogowskiej (na odcinku od tego skrzyżowania do ulicy Hetmańskiej). Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania

– wyjaśnia MPK.

Zamknięty dla ruchu tramwajowego zostanie odcinek ulicy Głogowskiej od skrzyżowania z Hetmańską do Górczyna. Jak informuje ZTM, w związku z tym tramwaje linii nr 8 i 14 pojadą zmienionymi trasami („ósemka” z węzła Most Dworcowy pojedzie przez most Królowej Jadwigi i ulice Zamenhofa i Hetmańską do Unii Lubelskiej, a „czternastka” z trasy PST pojedzie „górą” przez most Teatralny, rondo Kaponiera, most Dworcowy i Głogowską do przystanku Głogowska/Hetmańska, a następnie ulicami Hetmańską i 28 Czerwca 1956 r. skieruje się na Dębiec). Linia nr 5 zostanie zawieszona, natomiast linia 11 – obsługująca także ul. Głogowską – pozostanie na swojej trasie.