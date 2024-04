Bez 3 milionów nie podchodź! Oto najdroższe samochody na sprzedaż w Polsce. Czy są warte swojej ceny? Mamy zdjęcia

Bez 3 milionów nie podchodź! Oto najdroższe samochody na sprzedaż w Polsce

Na liście najdroższych aut w Polsce królują same luksusowe marki:

W serwisie otomoto.pl widnieje ponad 255 tysięcy ofert sprzedaży samochodów z całej Polski . Nie brakuje tam luksusowych aut, za które trzeba zapłacić grube miliony. Postanowiliśmy sprawdzić, które są najdroższe. I od razu ostrzegamy: przeglądając to zestawienie, może zakręcić się w głowie.

O czym pamiętać przy kupnie samochodu?

Kupno samochodu to decyzja, która wiąże się z pewnym ryzykiem. Aby zminimalizować ewentualne nieprzyjemności, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Kupując samochód, pamiętaj także o ubezpieczeniu. Czy jest aktualne? Czy obejmuje wszystko, co jest Ci potrzebne? Pamiętaj, że kupno samochodu to poważna decyzja. Zadbaj o to, aby była ona jak najbardziej świadoma i przemyślana.