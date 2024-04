Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 30.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (30.04 6:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Police Średnie od 1 do 8, 8A, od 9 do 13, 14C, 15, 16, 16a, 17, 18, 18A, 19, 19 A, 19B, 20A, 21, 70022, 155/2, 183/1, 226/2, 230/3, 437, 441, 445, 446. 30.04 od godz. 11:00 do 13:00

Olszak 12, Stefanowo 2, 3, od 5 do 8, 35, 70481, 16/4, 6/1, Żurawieniec 3, 60, N, 16/3, 9/5. 30.04 od godz. 9:00 do 14:00

Miejscowość: Wersk od numeru 1 do 44. 9.05 od godz. 8:00 do 15:00

Kania , 138/1 (GPO), 65/1, Salamonowo 6, 8, 9, od 11 do 13, 13A, 14, 17, 18, 20. 30.04 od godz. 9:00 do 12:00

Cząstków 33, 35A, od 36 do 38, 113/15, 113/17, 18/3, 51/2, 59/2, Cząstków-18/6 (GPO), Wierzchy 1, 1A, 2A, od 4 do 7, 9, 59/17, Cząstków-30/5 (GPO), Cząstków-59/7 (GPO). 30.04 od godz. 11:00 do 14:00

Bochlewo 14, 15, 15A, 237/11, 238/5, Cząstków od 2 do 6, od 8 do 10, 161 (GPO), 186/7, Komorowo . 30.04 od godz. 11:00 do 14:00

Cząstków od 12 do 14, 16, 18, 20, 21, od 23 do 25, 0003-131/3 (GPO), 113/7, 131/1, 136/2, 172 (GPO), 194/3. 30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Cząstków od 26 do 32, L-126, 73/2, Tokarki 26. 30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Brudzew ulice Kolska 2, 4, 6, 8, 10, Mickiewicza 1, Plac Wolności od 1 do 4, 4A, od 6 do 9, 9A, 9B, 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14, 15, 15A, 16, 16A, od 17 do 19, 19A, 20, 20A, od 21 do 25, 25 A, 25B, 26, 27, 27C, 28, 28A, 30, od 32 do 34, 36, 36A, 38, 38 A, 38A, 40, 60090, 250/4, Pólko od 1 do 5, 7, Turkowska od 3 do 5, 6A, 7, 7A, 8, 8A, od 9 do 23, 25, 27, 42. 30.04 od godz. 9:00 do 12:00

Brudzyń 1, od 3 do 11, 11/3, od 12 do 17, 17 A, od 19 do 21, 60113, DZ NR 42/14. 30.04 od godz. 7:00 do 10:00

Wietchinin 35B, od 37 do 43, od 45 do 51, 211/2.

30.04 od godz. 9:00 do 13:00

Kuny 37, od 104 do 106, od 108 do 110, od 112 do 114, od 116 do 120, 120 A, od 121 do 127, 127 A, 128, 129, 129 A, 129 G, 129B, 129C, 129G, 129h, 130, 131, 139, 139A, 61102, DZ. 228/5,227.

30.04 od godz. 11:00 do 14:00

powiat obornicki

miejscowość Skrzetusz nr od 61 do 75.

30.04 od godz. 7:00 do 13:00

Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

7.05 od godz. 8:00 do 16:00