Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 7.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (7.05 3:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat kaliski

Petryki.

od 5.06 godz. 19:03 do 5.07 godz. 12:30

Brudzew od 1 do 3, 3 A, 5, 6.

5.07 od godz. 9:00 do 10:00

Zbiersk 1, 1A, 2, od 114 do 116, Zbiersk-Cukrownia 32, 34, 34A, 34c, 141A, od 241 do 246.

5.07 od godz. 9:30 do 13:00

Borków Nowy od 1 do 4, 4A, od 5 do 9, 9a, od 12 do 14, 14A, od 15 do 21, 21A, 21B, od 22 do 24, 14/1, 170/6, 30, 72/1, 99, 102/1, Borków Stary 38, 38A, Borków Stary-149, Kokanin 44, od 47 do 51, od 53 do 56, od 59 do 62, od 64 do 66, 66A, 66C, od 67 do 69, 69A, 69B, 71, 72, 74, 75, 75 D, 75A, 75B, 75F, 75G, 76, 76 A, 77, 77B, 78, 79, 79A, 79B, 79D, od 80 do 82, 137, 170/1, 175/4, 318/11, 318/4, Kolonia Kokanin 42, 42A, 43, 43A, 44, 44A, 45, 45A, 46, 46A, od 47 do 49, 49A, 49b, 50, 50A, 51, Koronka od 1 do 3, 3 B, 3 H, 3A, 3C, 3D, 3G, od 4 do 10, 10A, od 11 do 14, 14B, 15, 174, Borków Nowy-170/9, Niedźwiady 16/2, Skarszew 63, 111, Skarszewek 38, 39, 94.

5.07 od godz. 9:30 do 13:30