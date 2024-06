Bezpośrednie pociągi na Pyrkon, Euro 2024 i do Zakopanego! Nowy rozkład PKP Intercity w Poznaniu od 9 czerwca

Rozszerzona oferta połączeń z oraz do Poznania

Weekendy przyniosą mieszkańcom Poznania pociągi TLK Jamno oraz IC Krakowianka do Ustki i Kołobrzegu. Dodatkowo, PKP Intercity wydłuża trasy niektórych połączeń, np. pociąg IC Gałczyński do Świnoujścia oraz IC Gwarek i IC Halny do Ustki i Zakopanego.

Podróżni z Poznania zyskają dostęp do licznych połączeń do popularnych miejsc wakacyjnych, takich jak Trójmiasto, Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, a także do miast takich jak Wrocław, Kraków, Olsztyn, Lublin, Przemyśl i Suwałki. Codzienne połączenia do Berlina również zostają utrzymane.