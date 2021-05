Biurowiec Bałtyk w Poznaniu zostanie wyklejony manifestem feministycznej artystki. Pierwsza wystawa Katarzyny Kozyry w Poznaniu

Będzie to pierwsza indywidualna wystawa znanej rzeźbiarki w Poznaniu.

Katarzyna Kozyra podejmuje temat feministyczny, dotyczący tego, co oznacza bycie kobietą we współczesnych czasach. Osią projektu jest film „Letnia opowieść”, który zamykał wieloletni cykl polskiej twórczyni.

Najprościej mówiąc, nie zawsze, gdy rozmawia się z mężczyzną, jest to mężczyzna i nie zawsze zwracając się do kobiety, rozmawia się z kobietą. I to tyle.