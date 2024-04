Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 18.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (18.04 16:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

miejscowość Nadarzyce od nr 32 do nr 42 dz. nr 121/5, Szkoła. 18.04 od godz. 14:30 do 18:00

Gmina Sieraków, miejscowość Bucharzewo od nr 1 do nr 12, Gmina Sieraków, miejscowość Marianowo od nr 1 do nr 12, 18.04 od godz. 8:00 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gortatowo ul. Swarzędzka od 2 do 18 parzyste, Ziołowa od 28 do 36 parzyste. Jasin: ul. Cmentarna 50. 19.04 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Jankowice ul. Leśna cała, ul. Wiatraczna cała, ul. Polna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Parkowa cała, ul. Nowa cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Ogrodowa cała oprócz nr 35 i 37, ul. Poznańska od 6 do 32 nr parzyste, Folwark, Pałac Jankowice, 25.04 od godz. 7:00 do 8:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Cisowa cała, ul. Długa 9, od nr 111 do nr 131 nieparzyste, od nr 128 do nr 152 parzyste, ul. Świerkowa cała, ul. Akacjowa cała, ul. Gajowa 5, ul. Irlandzka 1, kseroplast plus Sp. z o.o., "lidpol" Piotr K., dzałki nr 39/3, 134, 390 24.04 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Jankowice ul. Leśna cała, ul. Wiatraczna cała, ul. Polna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Parkowa cała, ul. Nowa cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Ogrodowa cała oprócz nr 35 i 37, ul. Poznańska od 6 do 32 nr parzyste, Folwark, Pałac Jankowice, 25.04 od godz. 15:00 do 16:30

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61A, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M., Gmina Komorniki, miejscowość Walerianowo, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M., 29.04 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Kąkolewice od numeru 1 do numeru 11. 9.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10. 14.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10. 13.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10. 10.05 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Rawicz: Żylice nr 7 do 30A, działki nr 12/1, 56/1. 23.04 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Jutrosin: Szkaradowo nr 35 do 48, 53 do 65A, sklep, działka nr 313. 19.04 od godz. 12:00 do 16:00

gm. Bojanowo: Trzebosz nr 29, 30, 31, 41 do 52, ORANGE Polska, przepompownia ścieków (dz. 297/4), działka nr 432. 19.04 od godz. 8:30 do 14:00

gm. Jutrosin: Szkaradowo nr 150 do 153, Uprawa Warzyw KANTORSKI. 19.04 od godz. 7:30 do 11:45

gm. Bojanowo: Sowiny nr 2 do 30, 33 do 38, świetlica wiejska, przepompownia PS1 (dz. 155), przepompownia PS2 (dz. 243), Zakład Stolarski ROB-DREW, działka nr 159/9. 25.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Pomorska Wola od numeru 11 do numeru 22, miejscowość Gajewo 84. 26.04 od godz. 9:00 do 12:00

gm. Krzywiń: Nowy Dwór nr 58 do 60. 19.04 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Kościan: Nielęgowo nr 1 do 8B, 12, 20, działki nr 271/1 i 2, 384/5. 19.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kościan ul. Dąbrowskiego nr 27, 35, 37; ul. Kasprowicza nr 22 do 36 parzyste, nr 25 do 45 nieparzyste; ul. Krzemowa nr 1; ul. Maya nr 38 do 52 parzyste, nr 47 do 59A nieparzyste, nr 60, 63 do 96, nr 100A do 100U, działki nr 1167/6 do 10, AMPER; ul. Korczaka, Słowackiego - całe ulice.

23.04 od godz. 8:00 do 11:00

gm. Kościan: Kiełczewo ul. Kościańska nr 79 do 123 nieparzyste, nr 86, 94, 96A, 100, nr 110 do 134 parzyste, działki nr 497/16, 604/2, DINO, KARGOS, Myjnia, OGRÓD-MAX, RODON, Stacja Bazowa P4; ul. Polna nr 1 do 32, działka nr 415/2; ul. Słoneczna, Zaułek - całe ulice.

24.04 od godz. 8:00 do 11:00