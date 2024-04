Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 19.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 19.04? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w wielkopolskim.

Gdzie obecnie (19.04 10:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat krotoszyński Nowa Wieś 88, 89, 91, 92.

19.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat kaliski Cierpiatka 1, 1 B, 1A, 4, Kamień-575, Kamień-692/2, Kamień , 688/7, 688/8, 688/9.

19.04 od godz. 9:00 do 14:00 Lipka 2 B.

19.04 od godz. 10:00 do 14:00 Niedźwiady 63, 63 A, 64.

19.04 od godz. 10:00 do 14:00 powiat ostrzeszowski Godziętowy , Pieczyska-27/1, Pieczyska od 1 do 3.

19.04 od godz. 9:00 do 11:00 powiat turecki Bierzmo od 23 do 26, 116/9, Olimpia od 4 do 15, 70151, 10, 55/4.

19.04 od godz. 9:00 do 13:00 Bierzmo od 4 do 8, 14/3.

19.04 od godz. 9:00 do 13:00

Wróblina od 37 do 42.

19.04 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kolski Daniszew 70, od 72 do 74, 76, 173/1 176, Koble Polickie 70150.

19.04 od godz. 9:00 do 13:00 Dąbrowice Częściowe , 136/3, Leszcze 58, 60, 70145.

19.04 od godz. 9:00 do 13:00 powiat koniński Rychwał ulica Złotkowska 38a, 39, 39B, 41, 42, 905/3 (GPO).

19.04 od godz. 9:00 do 12:00 Kobylanki , DZ. 184, Nowa Wieś 14.

19.04 od godz. 9:00 do 12:00 Helenowo 1, Kijowiec-Szyszynek 5, Marianowo 1, 4A, od 5 do 10, od 12 do 14, 19/5 (GPO), 7 (GPO) 8, Szyszyn 1, 4, od 12 do 20, 20A, 21, 22A, od 23 do 27, 30, 33, od 35 do 45, 97/1, Pp-1, 126/2, 28, 348, 53 (GPO), Szyszyn-132/2 (GPO), Szyszyn-44 (GPO), Szyszynek od 1 do 4, od 9 do 16, 19, 20, od 22 do 25, L-166, 75/1, Marianowo-181/3 (GPO).

19.04 od godz. 9:00 do 12:00

powiat ostrowski Uciechów ulice Jaśminowa 5, Morelowa 3, 9, Wiśniowa 19, 1014/6.

19.04 od godz. 10:00 do 14:00 Topola Mała ulica Odolanowska 45, 47.

19.04 od godz. 8:00 do 17:00 powiat wrzesiński Zapowiednia od 16 do 19, od 21 do 25.

19.04 od godz. 8:00 do 12:00 Września ulice 13, 8, Sokołowska 13, 1D, 8

19.04 od godz. 8:00 do 12:00 Starczanowo ul. Starczana,

19.04 od godz. 9:00 do 13:00 Kaczanowo ulice Kościelna 24, 24a, 26, 37, 39, 43, 45, 47, 49, Wiejska 1

19.04 od godz. 10:00 do 12:00 powiat słupecki Piotrowice ulice Chabrowa , 302/22 (GPO), 302/8 (GPO), Jeziorna 125, 127, Piotrowice-268/21, Piotrowice-302/14, Piotrowice-302/4, Makowa , 301/17 (GPO), 301/22 (GPO), 302/23 (GPO), Topolowa 12, 14, 270/7 (GPO) , 271/13 (GPO), Piotrowice-302/5.

19.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat chodzieski Chodzież ul. Kochanowskiego 52, 54, 56, dz. nr 3628/1, 3704/6, ul. Karczewnik 10.

19.04 od godz. 7:00 do 13:00 powiat poznański Tulce ul. Kalinowa, ul. Poznańska 50-60 (parzyste),

19.04 od godz. 7:30 do 12:00 Gortatowo ul. Swarzędzka od 2 do 18 parzyste, Ziołowa od 28 do 36 parzyste. Jasin: ul. Cmentarna 50.

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 Komorniki: ul. Poznańska 150, szafka telekomunikacyjna.

19.04 od godz. 8:30 do 11:30 Pecna ulice Dworcowa 1, 2, 3, 7, DZ. 508/2, Główna 24, 24A, 26, 26B, 29, Kwiatowa , Łąkowa 2

19.04 od godz. 9:00 do 14:30 powiat rawicki gm. Jutrosin: Szkaradowo nr 150 do 153, Uprawa Warzyw KANTORSKI.

19.04 od godz. 7:30 do 11:45

gm. Jutrosin: Szkaradowo nr 140 do 149, 154 do 162, przepompownia ścieków (dz. 1166/2), młyn (dz. 1011), działka nr 1048/1.

19.04 od godz. 7:30 do 11:30

gm. Bojanowo: Trzebosz nr 29, 30, 31, 41 do 52, ORANGE Polska, przepompownia ścieków (dz. 297/4), działka nr 432.

19.04 od godz. 8:30 do 14:00 Bojanowo ul. Czereśniowa działki nr 604/6, 604/9.

19.04 od godz. 8:30 do 15:30 powiat kościański gm. Kościan: Nielęgowo nr 1 do 8B, 12, 20, działki nr 271/1 i 2, 384/5.

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Krzywiń: Nowy Dwór nr 58 do 60.

19.04 od godz. 9:00 do 13:00 Kościan ul. T. Kościowa - cała ulica.

19.04 od godz. 10:00 do 15:00 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Bucz ul. Akacjowa nr 7, 8, 10, przepompownia ścieków (dz. 179), działka nr 226/1.

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Przemęt: Osłonin ul. Wałowa - cała ulica; Wieleń ul. Wczasowa nr 58D, Ośrodek Wypoczynkowy RELAKS.

19.04 od godz. 9:00 do 11:00

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Kaczory, ul. Lipowa 15, 17, 19.

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat gostyński gm. Gostyń: Sikorzyn nr 1 do 7, nr 17 do 20, nr 22, 22C, 24C, działki nr 131/1, 135/1, 135/2, Kaplica, Świetlica Wiejska.

19.04 od godz. 8:30 do 10:30 Gostyń ul. Niestrawskiego nr 1, 5, działki nr 200/7, 200/13.

19.04 od godz. 9:00 do 15:00 Gostyń ul. Poznańska nr 69B do 84B, nr 118B, działki nr 129/17, 246/4, 252/2, 252/3, CICHMAR, PPHU SYSTEM PLUS, przepompownia ścieków nr 3.

19.04 od godz. 9:00 do 16:00

powiat złotowski miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, Kościół.

19.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gnieźnieński Gniezno os. Grafitowe dz. 83/21, dz. 83/22, dz. 83/42, dz. 83/46, dz. 83/14, dz. 83/25, dz. 83/27

19.04 od godz. 9:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat kolski Sokołowo ulica Świętego Jana Pawła II 46.

19.04 od godz. 11:00 do 15:00

Leszcze 48, 52, 54, 55, 70146.

19.04 od godz. 11:00 do 15:00 Krzykosy ulice Jabłoniowa 7, Kręta 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 28, Krótka 1, Łąkowa 6, Okrężna 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51

25.04 od godz. 8:30 do 12:30 miejscowość Płytnica Kolonia nr od 33 do 43, miejscowość Tarnowiec 29.

29.04 od godz. 7:30 do 11:00 Gmina Suchy Las miejscowość Złotniki działki nr 283/11, 283/12, 283/13, 1191, 1192, 1193, 1194

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość: Osowiec 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22.

10.05 od godz. 7:30 do 14:00 powiat wrzesiński Zapowiednia od 28 do 33, 36, 37, 39, 27/2 (GPO).

19.04 od godz. 11:00 do 15:00

Marzenin ulica Bazarowa 1, 10, 11, 14, 16, 18, 1A, 2, 20, 4, 5, 57, 6, 62, 67, 7, 9

23.04 od godz. 8:30 do 12:30 Kawęczyn 2, 3, 5, 6, 6A, 6B

26.04 od godz. 8:30 do 12:00 powiat poznański Tulce ulice Bukowa, Polna 1, 2, 2A, 4, 6, 8, Poznańska 10, 12, 14, 15, 17, 19, skrzyż. DW, Sportowa 2

19.04 od godz. 11:00 do 12:00

Pecna ulice Kozia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15B, 16, 18, 18 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DZ.23, 15A, 17, 19, 19A, 20, 21, 21B, 22, 22D, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31A, 31B, 31C, 32, 34, 35, 37, 39, 39A, 39B, 39D, 41, 43, 45, 45A, 47, 47A, dz. 21/4, dz. 42, DZ.58/1, Kwiatowa 18, Łąkowa , Główna 1, 10, 11, 12, 13, 13A, 15A, 19, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21A, 22, 23, 69, B, Szkolna 1, Mosińska 3, 4, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 7, DZ.3/2, DZ.4/1, Konstantynowo 1, 1, 2, 3

19.04 od godz. 13:30 do 14:30

Daszewice ulice Dolna 2A, DZ. 425/17, Górna 2, 2B, 2c, 2-dz.133/6, 6, Poznańska 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 16A, 18, 20, 22, 22A, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36A, 38, 3E, 40, 42, 44, 5, 5A, 6A, 7, 8, 8A, Sosnowa 3A

23.04 od godz. 7:30 do 8:30 Daszewice ulice Dolna 2A, DZ. 425/17, Górna 2, 2B, 2c, 2-dz.133/6, 6, Poznańska 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 16A, 18, 20, 22, 22A, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36A, 38, 3E, 40, 42, 44, 5, 5A, 6A, 7, 8, 8A, Sosnowa 3A

23.04 od godz. 16:30 do 18:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Słoneczna cała, ul. Owocowa 19, 21, ul. Krucza 18, PHU "PONEX", przepompownia ścieków przy ul. Kruczej, PHU "PVA", HAYNE POLSKA Sp. z o.o., myjnia samochodowa, oświetlenie ul. Pocztowej

23.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Słoneczna cała, ul. Owocowa 19, 21, ul. Krucza 18, PHU "PONEX", przepompownia ścieków przy ul. Kruczej, PHU "PVA", HAYNE POLSKA Sp. z o.o., myjnia samochodowa, oświetlenie ul. Pocztowej

24.04 od godz. 8:00 do 16:00 Kubalin 1, Daszewice ulice Poznańska 6, 1, 1E, 2, 2A, 3, 3A, 3-B, 3C, 4, 6, 6c, 6D, 6E, 6F, dz. 522, Daszewicka dz. 478/15, Jodłowa 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Szyszkowa 5, Sosnowa 1A, 2a, 3, 3B, 3C, 5, 5a, 5b, 5C, 5d, 5e, 7, 1A, 1B, 2, 2A, 2b, 2c, 2d, 3B, 4, 4a, 4b, 5, 6, DZ.528/17, Nad Babinką 16, 6, DZ. 528/11, DZ.528/17, 15, 17, 21, DZ.528/15

23.04 od godz. 8:30 do 16:30 Krosno ulice Rzemieślnicza 3, Leśna 4, 1, 11, 14, 16, 18, 2, 20, 20A, 20b, 20c, 22, 3, 32, 34, 36, 36A, 38, 38 A, 3A, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52A, 56, 7, 7A, 9, Boczna 1, 1 A, 10, 10A, 11, 11A, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26A, 28, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, A, Główna 13, 15, 15A, 16, 11, Polna 25, Zielona 10, 2, 247/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mosina ulice Leszczyńska 103, Wybickiego 17

24.04 od godz. 6:00 do 8:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Batorowo ul. Stefana Batorego 38A, 42, 42A, 42B, 46, 47B, 54, 56, 60, 62, firma Leser Polska zawory bezpieczeństwa, NIKU-STYL S.C., stacja bazowa telefonii komórkowej nr POZ3093A, działki nr 23, 24/2,

24.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Cisowa cała, ul. Długa 9, od nr 111 do nr 131 nieparzyste, od nr 128 do nr 152 parzyste, ul. Świerkowa cała, ul. Akacjowa cała, ul. Gajowa 5, ul. Irlandzka 1, kseroplast plus Sp. z o.o., "lidpol" Piotr K., dzałki nr 39/3, 134, 390

24.04 od godz. 8:30 do 12:30 Kamionki ul. Wodna, ul. Poznańska 22, 27, ul. Modelarzy 9,

25.04 od godz. 5:00 do 11:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Jankowice ul. Leśna cała, ul. Wiatraczna cała, ul. Polna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Parkowa cała, ul. Nowa cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Ogrodowa cała oprócz nr 35 i 37, ul. Poznańska od 6 do 32 nr parzyste, Folwark, Pałac Jankowice,

25.04 od godz. 7:00 do 8:30

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Jankowice ul. Leśna cała, ul. Wiatraczna cała, ul. Polna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Parkowa cała, ul. Nowa cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Ogrodowa cała oprócz nr 35 i 37, ul. Poznańska od 6 do 32 nr parzyste, Folwark, Pałac Jankowice,

25.04 od godz. 15:00 do 16:30 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość ul. Ogrodowa 2, Podgaje Sp. z o.o.,

25.04 od godz. 7:00 do 16:30 Łęczyca: ul. Poznańska 21, 21A, 23, 23A, 24, 25, 26, 28, 29, 29A, 29D, 30, 31 ul. Cmentarna.

25.04 od godz. 8:30 do 11:00 Łęczyca: ul. Łąkowa, ul Poznańska 1, 1A, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Centrum ogrodnicze.

25.04 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Konarzewo, ul. Krokusowa cała, ul. Frezjowa cała, działki nr 95/17, 493/16, 493/27, 493/56,

25.04 od godz. 9:00 do 13:00

Kostrzyn ul. Poznańska 3, 7A, 10 - 35, Stacja paliw

26.04 od godz. 7:30 do 8:00 Kostrzyn ul. Poznańska 3, 7A, 10 - 35, Stacja paliw

26.04 od godz. 14:00 do 16:30 Kostrzyn ul. Piasta 3, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6F, Bank

26.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Buk, miejscowość Wielka Wieś, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31

26.04 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Marianowska 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3G, 3H, 5, 7, 7A, 9, 9A, 13, 17, 18F, 20, 22, 24, 24A, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 36A, 38, 40, 40A, ul. Rolna 5, działki nr 329/1, 715/10, 721/1, 721/4, 727/4, 735/14, 737/6, 742/5, 742/6, 742/7, 742/10, 742/12, 745/6, 745/7, 1706, 1707, szkółka róż,

26.04 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61A, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M., Gmina Komorniki, miejscowość Walerianowo, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M.,

29.04 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Stęszew, miejscowość Witobel, ul. Wrocławska 18, 20, 75, 81, 83, 85, 87, 89, 93, ul. Polna 2, działki nr 84, 90/2, 91/7, 93/1, Gmina Stęszew, miejscowość Będlewo, ul. Polna 2, Gmina Stęszew, miejscowość Łódź 2,

30.04 od godz. 7:30 do 11:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko ul. Fregatowa 25, 27, 29, ul. Wodnika 9, 31, ul. Wioślarska 31, 50, ul. Bursztynowa 62, działki nr 364/1, 364/2, 364/6, 364/7, 364/15, 364/18, 365/24, 366/9, 366/10, 554

30.04 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórna miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Marianowska 25, Tymotkowa 8, 14, działki nr 1328/8, 132/10, 1328/13, 1328/17

6.05 od godz. 11:00 do 15:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sady ul. Rolna 7, 9, działki nr 160/9, 160/10,

7.05 od godz. 12:00 do 14:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Rostworowo, ul. Rokietnicka działki nr 15/2, 15/3, 15/4, 15/6, 54/13,

8.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Bliska cała, ul. Nowa 24A, 53A, 53E, 53F, 53g, działki nr 392/10, 392/11, gabinet kosmetyczno-fryzjerski,

9.05 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Jęczmienna cała, ul. Mokra cała, ul. Wspólna cała, ul. Bociania cała, ul. Wronia cała, ul. Pawia cała, ul. Krucza cała, ul. Biesiadna cała, działki nr 253, 256/2,

20.05 od godz. 8:30 do 12:00 powiat rawicki gm. Jutrosin: Szkaradowo nr 35 do 48, 53 do 65A, sklep, działka nr 313.

19.04 od godz. 12:00 do 16:00 gm. Rawicz: Żylice nr 7 do 30A, działki nr 12/1, 56/1.

23.04 od godz. 7:30 do 15:30

Rawicz ul. Zwierzyniecka nr 3, Schronisko dla zwierząt.

24.04 od godz. 7:30 do 11:30 gm. Bojanowo: Gołaszyn nr 70, Stacja Paliw MARKOWSKI.

24.04 od godz. 8:30 do 15:30 gm. Rawicz: Łąkta nr 20, 20E, 21, 21A, 22, 24C, działki nr 139/5, 210.

24.04 od godz. 9:00 do 12:00

gm. Bojanowo: Sowiny nr 2 do 30, 33 do 38, świetlica wiejska, przepompownia PS1 (dz. 155), przepompownia PS2 (dz. 243), Zakład Stolarski ROB-DREW, działka nr 159/9.

25.04 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Bojanowo: Gołaszyn ul. Akacjowa działka nr 1135/16.

26.04 od godz. 8:30 do 15:30 powiat śremski Luciny ulice 81, Leśna 17, 81, 9, Tesiny 1, 2, 3

20.04 od godz. 8:30 do 13:30 Włościejewice 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 35, 36, 37, DZ. 209/3

22.04 od godz. 8:30 do 14:30 powiat pilski miejscowość Dobrzyca 35B.

22.04 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Ujście ul. Wojska Polskiego 21.

27.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Puszczka 36A, 37, 38, 39, 40, 42, 43, PGR, miejscowość Zdrogowo 1, 2.

2.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat chodzieski miejscowość Wyszynki 9, 10, 10A, 17.

22.04 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Budzyń ul. Wyszyńska 4, 8, 9, 10, 12, 14.

24.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Budzyń ul. Wągrowiecka 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

24.04 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Wyszynki 1, 2, 18, 20, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, dz. nr 235/1, 319/6.

6.05 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Sypniewo 15, 15A, ul. Brzegowa 1, 2, 4, 16, 16A, 17, dz. nr 330/16.

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 Budzyń ul. Gumowa dz. 1329/1, wysypisko, przepompownia, ZKP Kabat 6.

8.05 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Budzyń ul. Nowe Budy 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dz. nr 1489/4, 1489/10-11, ul. Rolna 1, 3, 7, 9, 15, 16, 20, 22, dz. nr 92/4.

9.05 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Kąkolewice od numeru 1 do numeru 11.

9.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Nowa Wieś Wyszyńska dz. nr 221/1, miejscowość Sokołowo Budzyńskie 67, 67A, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.

10.05 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10.

10.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10.

13.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Brzekiniec 1, 1A, 2, 28, 29, 30, przepompownia.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Bukowiec 45, 46, 47, 48, 51, 52, dz. nr 92.

16.05 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Budzyń ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa dz. 1541/41.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

27.05 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

28.05 od godz. 7:00 do 14:00

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Potrzebowice 9, miejscowość Brzeźno 1.

22.04 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Łomnica 5.

23.04 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowość Młynkowo 146, 147, 148, 149.

23.04 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowość Młynkowo 146, 147, 148, 149.

24.04 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowość Młynkowo 150, 151, 152, miejscowość Tarnówko 152, 152B

25.04 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowość Połajewo ul. Leśna 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, ul. Lipowa, ul. Szkolna 10, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 42.

25.04 od godz. 9:00 do 13:30

miejscowość Pomorska Wola od numeru 11 do numeru 22, miejscowość Gajewo 84.

26.04 od godz. 9:00 do 12:00 Trzcianka ul. gen. Władysława Sikorskiego 57.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Trzcianka ul. Grunwaldzka 15C, dz. 746/48-49 - stacja paliw WATIS.

25.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat złotowski miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 36 do 62, sklep Lewiatan, punkt apteczny.

22.04 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Wąsosz: Drozdowice Wielkie nr 1, 2, 2A, 12 do 15, działka nr 125/1.

23.04 od godz. 7:30 do 11:30 miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, Kościół

23.04 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Jastrowie ul. 10 Pułku Piechoty 7, ul. Gdańska 54, 55.

23.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość miejscowość Jastrowie ul. Ogrodowa 3, 9, dz. nr 1816/14, ul. Narutowicza 3G.

24.04 od godz. 7:30 do 13:30

Miejscowość: Skic 25, 26, 27, 28, 30, 31.

24.04 od godz. 8:00 do 10:00 miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 54 do 62.

24.04 od godz. 8:00 do 13:00 Miejscowość: Skic 30, 31.

24.04 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość Łomczewo nr 68 i 69, dz. nr 20/11.

25.04 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 88 do 114.

25.04 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 36 do 53.

26.04 od godz. 8:00 do 13:00 Miejscowość: Wielatowo 4, 5, 6, 6A, 8, Złotów ul. Leśna 13, 14, 15, 33, 35A, 35B, 35, 37, działka numer 28na6, 28na11, 30, 447, 400na105, 400na99

27.04 od godz. 8:00 do 10:00

Miejscowość: Wielatowo 4, 5, 6, 6A, 8, Złotów ul. Leśna 13, 14, 15.

27.04 od godz. 8:00 do 16:00 powiat szamotulski Gmina Szamotuły miejscowość Gąsawy działka nr 99/63

22.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Jastrowska od 31 do 45 nieparzyste działki 1345/18, 1345/19, od 2921/6 do 2921/13

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wierzchocin dz. nr 156.

23.04 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Duszniki miejscowość Sękowo ul. Szkolna od 1 do 10, 15, od 22 do 27, ul. Magnoliowa cała, działki nr 260/1, 335/7, 335/9, 335/12, 335/13, 339/7, OSP w Sękowie, sklep "U Romki",

23.04 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Duszniki miejscowość Mieściska 18, 19, 20C, działki nr 11/1, 11/3, 11/5, 45, 51/4, 51/6, 51/7,

24.04 od godz. 8:00 do 10:00

miejscowość Tomaszewo, miejscowość Maszewice.

25.04 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Kopanina, ul. Leśna 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 47, 48, działka nr 153/19, 153/25,

25.04 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Bytyń 1, 1B, ul. Leśna 1B, ul. Poznańska 1, ul. Pniewska 23, Gmina Kaźmierz, miejscowość Piersko, ul. Pniewska 4, Zajazd Pasibrzuch, PW Hanna K., PZS, hydrofornia, plac zabaw, działki nr 10,14, 10/15, Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo 17, ul. Poznańska 8, 9, 10, 11, 17, działka nr 41/1, Gmina Duszniki, miejscowość Ludowo 9, 16, 62,

29.04 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Pniewy miasto Pniewy ul. Międzychodzka 1, 2, 2A, 18B, 19, od 21 do 24, ul. Młyńska od 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 5, 7, ul. Poznańska 1, ul. Targowa od 1 do 12, działka nr 210/2, 536, Restauracja Leonardo, Salon Fryzjerski PATI, Salon Fryzjerski Antosz, Sklep Wielobranżowy Henryk Młynarski, ADF STHIL Dariusz Wesołowski, Serwis Usługowo-Handlowy "GAL-DOM" Hoły Paweł,

6.05 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej,

7.05 od godz. 7:30 do 9:00 Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej,

7.05 od godz. 15:30 do 17:30

Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR,

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Duszniki, miejscowość Mieściska, ul. Topolowa 78B, 78C, 78D, 79B, działki nr 102/6, 102/7, 102/19, 102/12, 102/15, 102/18, 102/41,

7.05 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Młodasko działki nr 208/7, 211/4, 211/8, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 212/8,

8.05 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Chlewiska całe

9.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat leszczyński gm. Wijewo: Miastko ul. Leszczynowa - cała ulica.

22.04 od godz. 8:00 do 12:00 gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Brzozowa nr 1, 1A, 2; ul. Dominicka nr 1 do 19, działka nr 351/2, FUH VIGRY, Pawilon SEZAM, Lokal Gastronomiczny LIBERO, PHU OLEJNIK, KOKRA 2001 Hurtownia; ul. Dworcowa nr 9, 10, 11, działki nr 107/5, 297/7; ul. Leśna nr 1, 2A, 4, 4A, 24A, Kaplica Leśna; ul. Malinowa - cała ulica; ul. Piaskowa - cała ulica; ul. Wierzbowa nr 1 do 6, 8, 10, działki nr 316/11, 316/17, 984, FH TUTTI, Piekarnia-Ciastkarnia WALENCIAK; ul. Źródlana nr 13, 15, 17, 19, 19AB; ul. Żeglarska - cała ulica.

22.04 od godz. 8:00 do 12:30

Gowarzewo ulice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Wiśniowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Morelowa 1A, 7A, 7C, 7E, 7D, 8, Kasztanowa 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 7, Aroniowa 10B, 1A, 2A, 2B, 3, 4a, 4B, 5a, 5B, 6A, 6B, 7A, 8, 9B, DZ.806/1, dz.806/10, DZ.806/8, Czereśniowa 10, 12, 16, 17 B, 17A, 19A, 1A, 1B, 1C, 1D, 22, 5A, 5B, 6, 8, lewa, Kleszczewska 3, Leszczynowa 10, 11, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 8, 8A, 9, str.praa, 14, Swarzędzka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Parkowa 11, 12, 16, 2, 20, 24, 28, 2A, 3, 5, 6, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8A, dz.483/6, DZ.483/8, 40, 43, 44, 45A, 1, 11, 19, 21, 31, 33, 35

23.04 od godz. 8:00 do 10:00

gm. Lipno: Wilkowice ul. Łanowa nr 12, działka nr 90/31.

23.04 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Włoszakowice: Krzycko Wielkie ul. Prymasa A. Krzyckiego nr 48 do 108 parzyste, nr 53 do 81 nieparzyste, Rzeźnictwo-Wędliniarstwo RUSZKOWSKI, PHU MITRANS, Usługi Stolarskie PLUDRA (dz. 251/5); ul. Mórkowska nr 1; ul. Spokojna nr 2A, 2B, 2C, 2E.

26.04 od godz. 8:30 do 16:30 Włoszakowice ul. Na Wzgórzu - cała ulica (oprócz nr 1).

26.04 od godz. 9:00 do 15:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 8, 69, 78, 78a, 79, 80, 80b, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 87E, 88, 88a, 88b, 88E, 89, 89B, działki nr 268/3, 268/5, 269/1, 271/6, 293/7, 293/17, 294/5, 297/1,

22.04 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, działki nr 202/1, 250/3, 256, 258/3, 258/6, 260, 665/8, zakład ślusarski, miejscowość Łęczyce 31, 45, 46, działki nr 206, 331/3,

22.04 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 9, 10, 11, 12, 13, 89, 94G, 109, 110, 111, ul. Osiedle Lipowe 10, 19, 20, działki nr 98/1, 101/6, 101/9, 101/15, 101/21, 101/22, 103/8, 202/1, 665/8, zakład produkcyjny DK Recykling Sp. z o.o. Sp. K., Spółdzielnia Produkcji Rolnej, Adamczewski Adam-"RUDOPAL" Sp. z o.o.

23.04 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 9, 10, działki nr 202/1, 665/8

24.04 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo 26,, działki nr 76/5, 87/8,

25.04 od godz. 8:00 do 10:30

Gmina Nowy Tomyśl, Miejscowość Przyłęk 46, 47, 47A, 49, 50, ul. Jodłowa 36, budynek PGNiG działka 130/11, działki nr 1/1, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 36, ul. Jodłowa 36, budynek PGNiG działka 5411/9, działki nr 1/1, 128/1 130/1,

25.04 od godz. 8:30 do 13:00

Gmina Opalenica, miejscowość Kozłowo od nr 1 do nr 15, od nr 28 do nr 36, 46, 47, 48, 49, 49A, 52, 53, 53A, działki nr 30/1, 90/5, Gmina Opalenica, miejscowość Uścięcice od nr 7 do nr 10, 48, ul. Opalenicka 7,

26.04 od godz. 9:00 do 14:30 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 37, 38L, 38M, ul. Cisowa cała, ul. Sosnowa cała, ul. Jodłowa cała, harcówka, strefa P-19 PGNiG, Business ALFA Sp. z o.o., działki od nr 7/3 do nr 7/43, 17/14, 17/19, 17/20, 17/25, 17/29, 17/30, 17/34, 17/35, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk od nr 5 do nr 8,

29.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145,

29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Bukowiec 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 8, ul. Odbudowa 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 8, działki nr 814/3,816/7,

30.04 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145,

6.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 9, 10, działki nr 202/1, 665/8

8.05 od godz. 9:00 do 15:00 powiat krotoszyński Kobylin ul. Krotoszyńska nr 57, 57AB, 59, 78, 82, 90, działka nr 2021 przepompownia ścieków.

22.04 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gostyński Gostyń ul. Poznańska nr 69B do 117B, działki nr 129/17 (przepompownia nr 3), INTERSTAR, JEGGER, Lakiernictwo i Blacharstwo DUTKIEWICZ, Lecznica dla zwierząt, PPHU SYSTEM PLUS, Zakład Stolarski PADURSKI; ul. Dusińska, Jesionowa - całe ulice; gm. Gostyń: Dusina - cała miejscowość (oprócz nr 12, 12A).

22.04 od godz. 9:00 do 11:00

gm. Gostyń: Osowo, Stankowo - całe miejscowości.

22.04 od godz. 10:00 do 16:00 gm. Gostyń: Osowo, Stankowo - całe miejscowości.

23.04 od godz. 10:00 do 16:00 gm. Borek Wlkp.: Grodnica - cała miejscowość.

24.04 od godz. 8:00 do 16:00

Borek Wlkp. ul. Jeżewska nr 2 do 7, działki nr 73/77, 107/1, AGRO-AUTO WUJEK, ATS Logistics, EGMAR, INDUCTA, SKR, Ogródki działkowe STOKROTKA, ZGO.

25.04 od godz. 8:00 do 20:00 gm. Poniec: Sarbinowo - cała miejscowość.

25.04 od godz. 8:30 do 10:30 gm. Gostyń: Brzezie nr 213 do 232, nr 240, 297 do 303, nr 307FGHI, działki nr 126/47 (przepompownia P-1), 222/12.

26.04 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Gostyń: Daleszyn nr 5A, nr 9C do 20, nr 23 do 50, 51A, działka nr 324, przepompownia nr 1, ABAMA-PAK, KOŁODZIEJSTWO ANDRZEJEWSKI, TWK LOGO, ZPHU POWOSTOL.

26.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat ostrowski gm. Piaski: Szelejewo Pierwsze nr 61 do 62D; Lafajetowo - budynek rekreacyjny (dz. 65/4).

22.04 od godz. 9:00 do 14:00

powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Dąbrówka Leśna, ul. Leśna cała, ul. Gajowa cała, ul. Ogrodowa 8, 20, 20a, 20B, 21, 21a, 21B, 22, 22A, ul. Ludomska 1, Nadleśnictwo Oborniki,

22.04 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Oborniki, miejscowość Dąbrówka Leśna, ul. Ogrodowa 20, 20a, 21, 21a, 21B, 22, ul. Gajowa 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, działki nr 82, 322, 325, P.P.H.U "MAXPOL" Maciej J.

23.04 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Oborniki, miejscowość Dąbrówka Leśna ul. Leśna Cała, ul. Ludomska 1,

24.04 od godz. 11:00 do 14:00

Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

25.04 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowość Skrzetusz nr od 61 do 75.

30.04 od godz. 7:00 do 13:00 Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

8.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

9.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr od 3 do 18, 40, działki nr 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 28, 47, 49, 57/3, 80, 89, 91/3, 250, "Zagroda na Zadupiu"

13.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Oborniki, miejscowość Kiszewo 70, 72, 72C, 72D, 73, 74, 75A, działki nr 269, 272/10, 272/15,

14.05 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 21, 25.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 3, 5, dz. 2398/24, 2398/26.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat gnieźnieński Łubowo 1, Urząd gminy Łubowo, Stacja telekomunikacyjna

22.04 od godz. 9:00 do 13:00 Miejscowość Szydłowo ul. Makowa nr 1, 2, 3.

24.04 od godz. 7:00 do 13:00 Miejscowość Coch nr 11, 12, 13.

30.04 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Krępsko nr od 1 do 20A, Kościół.

8.05 od godz. 7:30 do 15:30 Leszno Leszno: Aleje Jana Pawła II nr 10 Pływalnia Edukacyjna (zasilanie podstawowe), nr 12 Ubezpieczenia, nr 14 Biblioteka, działka 35/197 Fontanna - Park Jonstona.

23.04 od godz. 7:00 do 18:00 Leszno ul. Grunwaldzka 45A, ŻABKA.

25.04 od godz. 7:00 do 18:00 powiat jarociński gm. Góra: Wierzowice Małe nr 3 do 16, 19, 20, 21, Koło Łowieckie DZIK, działka nr 123.

23.04 od godz. 7:30 do 14:30

gm. Góra: Strumienna nr 27A (dz. 89/2) KRAUZ.

25.04 od godz. 8:30 do 12:30 powiat kościański Kościan ul. Dąbrowskiego nr 27, 35, 37; ul. Kasprowicza nr 22 do 36 parzyste, nr 25 do 45 nieparzyste; ul. Krzemowa nr 1; ul. Maya nr 38 do 52 parzyste, nr 47 do 59A nieparzyste, nr 60, 63 do 96, nr 100A do 100U, działki nr 1167/6 do 10, AMPER; ul. Korczaka, Słowackiego - całe ulice.

23.04 od godz. 8:00 do 11:00

gm. Czempiń: Betkowo działka nr 5/7.

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Kościan os. Jagiellońskie nr 1, 2, działki nr 567/3, 567/29, Dom Parafialny, Garaże, Hydrofornia - zasilanie rezerwowe; ul. Stępniaka nr 11, 13, 15, działka nr 567/34, Wieża POLKOMTEL. T-MOBILE; ul. Wyzwolenia 1, Kościół.

23.04 od godz. 8:00 do 20:00

gm. Kościan: Kiełczewo ul. Kościańska nr 79 do 123 nieparzyste, nr 86, 94, 96A, 100, nr 110 do 134 parzyste, działki nr 497/16, 604/2, DINO, KARGOS, Myjnia, OGRÓD-MAX, RODON, Stacja Bazowa P4; ul. Polna nr 1 do 32, działka nr 415/2; ul. Słoneczna, Zaułek - całe ulice.

24.04 od godz. 8:00 do 11:00 Kościan ul. Łąkowa nr 30; ul. Towarowa - cała ulica.

25.04 od godz. 8:30 do 13:00 powiat wągrowiecki miejscowość Stołężyn ul. Kcyńska 1, 3, ul. Leśna 2, ul. Nowa.

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wiśniewko 8, 9, 10, 10A, 12, 13, 15, 16, 17, 19, dz. 9/6, 70, świetlica.

25.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Stołężyn ul. Kcyńska 1, 3, ul. Leśna 2, ul. Nowa.

26.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Bartodzieje ul. Wędkarska 12, 13, dz. nr 95/18-19.

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat grodziski Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice, ul. Stefana Jasińskiego cała, ul. Czereśniowa 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 18, ul. Księdza Dadaczyńskiego 1, 2, 4, 19, 21, 23, 25, ul. Nowotomyska 16, działki nr 12/18, 927/3, 972/3, 988,

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość Maksymilianowo od nr 1 do nr 10, od nr 28 do nr 38, działki nr 114/2, 115/1, 118/1, 122/1, 122/2, 125/1, 127, sala wiejska,

25.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce od nr 1 do nr 11, 21, 21A, 26, od nr 42 do nr 49, 50, 51, 51A, 52, 54, 55 56, działki nr 33/3, 77/2, 77/3, 254/2, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Grodzisk, sklep, leśniczówka, szkoła, działka nr 21/3, Gmin Nowy Tomyśl miejscowość Bukowiec 16, 16A, 17, 18, 19, 19A, ul. Świętego Marcina cała oprócz nr 50, 50A, 52, Kościelna od 1 do 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, ul. Sątopska 1, 2, od nr 3 do nr 25 nieparzyste, 4, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 16, ul. Sworzycka cała, Kąkolewska cała, Nowotomyska cała, Powstańców Wielkopolskich 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Sportowa cała, ul. Chabrowa cała, działki nr 11, 26/3, 40, 41, 96, 163/16, 213/1, 218/2, 319/2, 322/2, 340, 341/10, 387/2, 416/3, 511/5, 520/1, 524/4, 537/1, 542, 551, 582/3, 608/2, 651, 797/2, 919/3, Kościół, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina, sklep GS, szafa dostępowa AWD Orange Polska Spółka Akcyjna, Ludowy Klub Sportowy Korona Bukowiec, Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakład Wędliniarski Stefan Słociński, Sklep Wielobranżowy "U Króla" Mariusz i Renata Król, dom handlowy przy ul. Sątopskiej, wieża GSP przy ul. Sątopskiej, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sątopy 17, 18, 19, 19A, działki nr 524/4,

26.04 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Wioska 64, 65, 66, 67, 68, 68a, Gospodarstwo Rolne Marek Lepa,

7.05 od godz. 8:00 do 11:00 powiat średzki Strzeszki 6, 6D, dz. 7/7, 12D, 6, 6A, 11, 12, 2, Pętkowo 14, Chwałkowo 10, 9, Annopole 1, 2, 4,

24.04 od godz. 8:00 do 17:00

Środa Wielkopolska ulice Dąbrowskiego Jana Henryka 29, 33, Lipowa 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 18/10, 2, 20, 22, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8

25.04 od godz. 8:30 do 14:30 Środa Wielkopolska ulice Dąbrowskiego Jana Henryka 29, 33, Lipowa 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 18/10, 2, 20, 22, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8

29.04 od godz. 8:30 do 14:30 Zmysłowo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

25.04 od godz. 9:30 do 14:30

Środa Wielkopolska ulice Października 20 18, 19, 20, 20A, 21, 21ADM, 23, 25, 29, 31, 31 C, 31A, 31B, 31C, 31D, 33, 33A, 34, 34A, 35, 36, 37, 37B, 37C, 38, 39, 40, 45, Sportowa 12, 2, 4, 5F, 6, 8, Stary Rynek 3

26.04 od godz. 8:30 do 14:30 Środa Wielkopolska ulica Października 20 68

30.04 od godz. 8:30 do 15:30 powiat międzychodzki Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Łężce od nr 1 do nr 39, 58, działki nr 67, 152, 171/1, Pałac w Łężcach, Jezioro-stawowe Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o., budynek firmy AGROPOL S.C, Zakład Stolarski Aleksander J., gospodarstwo rolne Dominika C., gorzelnia, sklep, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Białcz 32,

26.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Łężeczki 50, 52, działki nr 67/3, 67/5, 67/8, 125/2, 202/7, 202/11, 202/12,

30.04 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Chrzypsko Wielkie ul. Kolejowa 1A, 3A, 7A, 9, 15, działki nr 454/6, 454/7, 454/12, 458, 459/2, 459/3, 459/4, 459/5, 459/6,

7.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kępiński Miejscowość: Łąkie 45, 46, 46A, 55, 56, działka nr 444.

29.04 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

