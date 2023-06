Bramkarz Lecha Poznań z nowymi wyzwaniami przed sezonem. Był kontakt ze strony Warty, ale Lech nie doszedł do porozumienia z Zielonymi

Tak, rozmawialiśmy ze sobą, byłem w kontakcie z Panem Tomkiem Rząsą podczas mojego wypożyczenia w Stali. Cały czas pytał jak się czuję, czy czegoś potrzebuję. Więc uważam to za miłe i bardzo to doceniam. Jeżeli chodzi o plan, który ustaliliśmy to zostawię to dla siebie i mam nadzieję, że po pewnym czasie ten plan się sprawdzi.