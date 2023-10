Budowa drogi rowerowej przy ul. Solnej. W okolicy liczne utrudnienia

Utrudnienia od Działowej do Kulasa, na Wolnicy i Małych Garbarach

Praca prowadzone będą na północnej nitce ul. Solnej, na odcinku od ul. Działowej do ul. Kulasa: do godz. 9.00 tylko na lewym pasie ruchu (kierowcy będą mogli wówczas jechać dwoma pozostałymi), a od 9.00 do 14.00 - również na środkowym pasie. Dla ruchu będzie wtedy zachowany jedynie pas prawy.

- Podczas piątkowych prac czasowo nie będzie możliwy skręt z ul. Solnej w Al. Marcinkowskiego, a kierowcy będą wtedy prowadzeni objazdem przez al. Niepodległości, odcinek ul. Cichej oraz południową nitkę ul. Solnej

- informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Po zakończeniu zaplanowanych na piątek robót, kierowcy po ul. Solnej będą mogli poruszać się dwoma pasami, skręt w Al. Marcinkowskiego zostanie przywrócony, zaś - w związku z pracami na prawym pasie ulicy - czasowo nie będzie możliwości prawoskrętu w ul. Kulasa, która na skrzyżowaniu z ul. Solną zostanie ulicą bez przejazdu. Dojazd do niej zapewni wówczas objazd przez al. Niepodległości i ul. Św. Barbary.