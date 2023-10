Caritas Poznań zaczyna akcję poszukiwania bezdomnych. Na ulicach coraz więcej kobiet, a w jadłodajniach seniorów

Wśród osób udających się po posiłek do jadłodajni prowadzonych przez siostry zakonne, mniej niż połowa to osoby mieszkające na ulicach miasta.

- Każdego dnia około 1000 osób przychodzi po posiłki. Wiemy, że nie są to tylko bezdomni, bo ich jest około 400. W tej grupie jest mnóstwo seniorów, którzy przychodzą do jadłodajni i proszą o pomoc - jest to tendencja wzrostowa, to dla nas niepokojący sygnał - oznajmił Ks. Marcin Janecki.