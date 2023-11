Ceny zniczy w Poznaniu na Wszystkich Świętych 2023. Sprawdziliśmy, ile kosztują w sklepach i przy cmentarzach

Ceny zniczy w Poznaniu. Sprawdziliśmy, ile kosztują w klepach i przy cmentarzach

Specjalne promocje w dyskontach i supermarketach

Darmowe znicze na cmentarzach

Przy wejściu do części cmentarzy, na przykład na Junikowie, znajdują się specjalne półeczki. Chętni mogą zostawić tam nadające się jeszcze do użycia stare znicze czy wkłady. To gest pomocy wobec osób, które nie mogą pozwolić sobie na większe wydatki w to święto.