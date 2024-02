Chwilowe wstrzymanie ruchu MPK. Ogromny korek na Moście Teatralnym w Poznaniu. "Teraz już jedziemy normalnie" Emilia Ratajczak

Do chwilowego wstrzymania linii 15 doszło w czwartek rano. Osoby jadące do szkoły czy pracy mogły być świadkami ogromnego korku na Moście Teatralnym w Poznaniu. Ciągnął się od Mostu aż do Teatru Wielkiego.