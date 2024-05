Ciała dwóch mężczyzn wyłowiono z wody w Spławiu i Perzynach w Wielkopolsce. Zwiększa się tragiczny bilans ciepłej majówki Chrystian Ufa

Mimo szybkiej interwencji służb nie udało się uratować mężczyzny. OSP Zbąszyń / Facebook

W Wielkopolsce doszło do kolejnych dwóch utonięć. Ciało pierwszego z mężczyzn wyłowiono w miejscowości Perzyny w powiecie nowotomyskim, drugiego - w Spławiu we wrzesińskim. W sobotę 4 maja do utonięcia doszło też w powiecie ostrowskim.