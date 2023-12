Cichy sylwester w schronie. Przywitają nowy rok bez hałasów, ale ze zwierzętami

- mówi pani Kalina, opiekunka Ori, Gabi i Neli.

Właścicielka sklepu zoologicznego jest tu już kolejny raz, w ubiegłym roku siedziała ze swoimi podpiecznymi od 18 do 2 w nocy.

- Odkąd mam te pieski nie przepadam za sylwestrem. To są najgorsze dni w roku, wystarczą pojedyncze wybuchy, one się wystraszą i nie chcą już chodzić na spacery i załatwiać. Dzisiaj, jak wybuchy były co 20 minut, to już nie jadły, nie piły, nic