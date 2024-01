Głośne zabójstwa, niekończące się remonty i porażka PiS. Tym żył Poznań w 2023 roku!

Co ważnego wydarzyło się w 2023 roku?

Działo się w 2023 roku!

W ostatnich miesiącach roku życie większości Polaków zdominowała polityka. Ale nie tylko tym żyliśmy w mijających dwunastu miesiącach. Walka z betonozą, przedłużający się remont Starego Rynku, ważne inwestycje - to sprawy, które nas poruszały

Polityka, zbrodnie, inwestycje oraz protesty

Rok zaczął się od informacji o horrendalnych podwyżkach w PTBS, przez które o wejście na drogę sądową zadecydowało aż 378 rodzin. Później doszło do brutalnych morderstw w centrum Poznania, podczas przedszkolnej wyprawy na pocztę zginał 5-latek, który został dźgnięty nożem przez mężczyznę. W 2023 roku miała również miejsce strzelanina na św. Marcinie, o której informacja obiegła cały świat. Zginął Konrad (nazwany Kordianem) oraz Mikołaj, który po zastrzeleniu narzeczonego swojej ex, odebrał sobie życie na ulicy. Co jeszcze wydarzyło się w kończącym się roku? O tym przekonacie się w specjalnie przygotowanej galerii.