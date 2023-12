Dni wolne w 2024 roku. Jak wypoczywać dłużej wykorzystując jak najmniej urlopu? Oto urlopowe układanki

W 2024 roku czeka nas 13 dni świątecznych (nie licząc oczywiście niedziel). Planując odpowiednio wypoczynek można wykorzystać je, by zaoszczędzić cenne dni urlopowe. Warto zabrać się za to zawczasu, bo w większości firm chętnych, by skorzystać z takich rozwiązań zawsze jest sporo. Na ogół - kto pierwszy ten lepszy.