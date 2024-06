Clint Eastwood - tak dziś wygląda 94-letni aktor. Jest w świetnej formie. Zobaczcie zdjęcia ze ślubu jego córki! [28.06.2024]

Clint Eastwood urodził się 31 maja 1930 roku w San Francisco. Niedawno skończył więc 94 lata. Jego dzieciństwo nie zapowiadało, że pewnego dnia stanie się on sławnym aktorem. Był introwertykiem i nie garnął się na szkolne sceny. Na zdjęciu Clint Eastwood w filmie "Każdy sposób jest dobry" ("Every Which Way But Loose"). Rok 1978. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia, na których zobaczycie, jak w wieku 94 lat wygląda Clint Eastwood >>>

AKPA