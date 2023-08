Co grozi za kąpiel w fontannie? Władze Poznania ostrzegają

- W upalne dni niektórzy poznaniacy szukają ochłody w miejskich fontannach. Może to mieć jednak swoje konsekwencje w postaci chorób lub mandatu. Znacznie lepiej wybrać się na kąpielisko lub letnie pływalnie, gdzie woda jest regularnie badana i oczyszczana

- poinformował poznański magistrat.

Urząd Miasta Poznania w opublikowanym komunikacie wskazał, że przy miejskich fontannach „można miło spędzić czas, ale pod żadnym pozorem nie można się w nich kąpać”.

- Woda w nich nie jest badana i nie podlega okresowej kontroli pod względem zanieczyszczeń biologicznych i przydatności do kąpieli. Każdy, kto do nich wchodzi, robi to na własną odpowiedzialność