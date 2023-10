Co opozycja zmieni w systemie ochrony zdrowia? Czy ich plany satysfakcjonują lekarzy?

Co obiecuje KO?

Podobnie w przypadku lecznictwa szpitalnego - w tym zakresie KO planuje zniesienie limitów NFZ. Kolejny postulat tej partii to utworzenie Powiatowych Centrów Zdrowia w miejscach pozbawionych obecnie dostępu do diagnostyki.

Plany Nowej Lewicy

Wiele z założeń Nowej Lewicy pokrywa się z postulatami Koalicji Obywatelskiej. Podobnie, jak partia Donalda Tuska, chcą oni zlikwidować kolejki do lekarzy, zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia czy dostęp do leczenia stomatologicznego.

Trzecia droga i ich postulaty

Skrócenie kolejek do lekarzy to bez wątpienia najbardziej palący problem, bo jego rozwiązanie znalazło się również w postulatach Trzeciej Drogi. Jak planują go rozwiązać przedstawiciele tego komitetu? Zakładają oni, że wizyta u lekarza specjalisty odbędzie się w ciągu 60 dni, w przeciwnym razie, jak wynika z ich programu, to NFZ zwróci pieniądze za wizytę prywatną.