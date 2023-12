Cóż to był za mecz! Enea AZS Politechnika po dramatycznej końcówce pokonała Zagłębie Sosnowiec. Weronika Piechowiak bohaterką spotkania

W ostatnich dniach ekstraklasa koszykarek pędzi jak szalona i nie jest to dobra wiadomość dla poznańskiej drużyny, bo przed poprzednim spotkaniem klub rozwiązał kontrakt z Amerykanką Chloe Wells, a pół godziny przed starciem z Zagłębiem niedyspozycję zgłosiła jej rodaczka, podkoszowa Mikayla Vaughn. Reszta drużyny pokazała jednak, że w polskiej lidze istnieje jeszcze życie bez zawodniczek zza oceanu.

W czwartej kwarcie wciąż poznanianki nie odpuszczały, ale nie potrafiły wypracować sobie tak bezpiecznej przewagi, by w ostatnich minutach nie martwić się o końcowy wynik. W ostatniej minucie przy prowadzeniu miejscowych jednym punktem piłkę zebrała Weronika Piechowiak, po czym dała sobie ją wyrwać i popełniła jeszcze faul. Na 13 sekund przed końcem to goście prowadzili więc jednym "oczkiem". Trener Wojciech Szawarski wziął czas i rozpisał kluczową akcję spotkania. Ostatecznie nasze koszykarki i tak musiały improwizować, a po asyście innej z bohaterek dnia, Jovany Popović, do kosza efektownie trafiła popularna "Isia". Potem był jeszcze nietrafiony z wyrachowania przez nią rzut wolny i rzut na wiwat sosnowiczanek. Po nim zaczęło się już istne szaleństwo na parkiecie i poza nim...