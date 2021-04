Czy jest szansa na luzowanie obostrzeń w Wielkopolsce? Liczba zakażeń spada

W najbliższą środę rząd ogłosi plany luzowania obostrzeń na najbliższe tygodnie. – To będzie plan na cały maj – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Analizując sytuację staramy patrzeć się na regiony, gdzie sytuacja jest zróżnicowana. We wszystkich województwach spadła liczba zakażeń o niespełna jedną trzecią. W regionach, gdzie poziom zakażeń utrzymuje się na wysokim poziomie będą obowiązywały dotychczasowe obostrzenia. Są to województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie

– mówił podczas środowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dziennikarze „Głosu Wielkopolskiego” obliczyli, jak dokładnie wyglądały dane dotyczące średniej liczby zakażeń z ostatnich siedmiu dni we wszystkich województwach do czasu podjęcia decyzji przez rząd, a także, jak wyglądają one kilka dni później - w piątek. Sprawdzili też, czy gdyby decyzje o obostrzeniach ponownie zapadały na koniec tygodnia, w Wielkopolsce obostrzenia zostałyby poluzowane.