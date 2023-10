Skrzydłowy Lecha Poznań wraca do gry?

To nie jest jednak tak, że absolutnie nie wiadomo, co się dzieje z nowym skrzydłowym Lecha Poznań, pozyskanym za 1,8 mln euro. Gholizadeh od kilkudziesięciu dni bierze aktywnie udział w treningach z drużyną, co jest dobrą prognozą na najbliższą przyszłość. Zanim jednak zobaczymy go w pierwszym oficjalnym meczu, Irańczyk rozegra spotkanie w drugiej drużynie Kolejorza, lub w meczu towarzyskim. Tak na wrześniowej konferencji prasowej przed spotkaniem z Wartą Poznań (2:0) powiedział trener Lecha John van den Brom.