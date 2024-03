Czy wzdłuż estakady PST w Poznaniu powstanie droga rowerowa? Do przetargu ogłoszonego przez miasto stanęło wielu wykonawców

- To kolejny przetarg w ostatnim czasie, na który wpłynęło sporo ofert. Co ważniejsze, część mieści się w zakładanym budżecie, więc już w przyszłym roku mieszkańcy Poznania, przede wszystkim z Piątkowa, Winograd i Winiar, będą mogli korzystać z nowej drogi rowerowej wzdłuż trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

- mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- Będzie to kolejna inwestycja w infrastrukturę rowerową w naszym mieście, dzięki której wygodniej, łatwiej i bezpieczniej, a przede wszystkim szybciej niż samochodem, będzie można dojechać do centrum, na uczelnie, ale także do terenów zielonych.