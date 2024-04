- powiedział.

- Chcemy rozmawiać o sytuacji polskiej nauki, o tym co trzeba zmienić, by poprawić funkcjonowanie polskich uczelni, żeby poprawić jakość nauczania. Przed nami zmiana o szkolnictwie wyższym, co jest efektem konsultacji społecznych. Trzeba będzie dokonać nowelizacji tej ustawy i wyrzucić to co jest w niej złe. Dyskutujemy o tym, co przeszkadza w funkcjonowaniu uczelni. W postulatach studentów przewijają się kwestie stypendialne, szkół doktorskich czy doktorantów. To się pojawia na każdym spotkaniu