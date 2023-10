Debata kobiet do Sejmu na WNPiD. Ewa Schädler i Jadwiga Emilewicz prowadziły zażartą dyskusję

– Dlaczego spada dzietność? PiS wprowadził drakońskie prawo przez które Polki nie czują się bezpiecznie. Przywrócenie praw reprodukcyjnych, przywrócenie z publicznego budżetu zabiegów in vitro, przywrócenie normalnej opieki zdrowotnej, dopuszczenie aborcji do 12 tygodnia – to są rzeczy na których będziemy się skupiać – powiedziała Katarzyna Kretkowska.