Derby Poznania: Lech Poznań dla trenera Warty jest jak kamień uwierający w bucie. Dawid Szulczek czeka na tę potyczkę

Najlepszy mecz Warty Poznań. Zadziałała jednak logika ekstraklasy

Zieloni zagrali jeden z najlepszych, by nie powiedzieć, najlepszy mecz w tym sezonie. Warciarze w przegranym pojedynku z "Rycerzami Wiosny" byli nieźle zorganizowani w defensywie, kontrolowali środek pola, a co najważniejsze - tworzyli sobie mnóstwo sytuacji. Po dwie mieli Dimitros Stavropoulos, Jakub Bartkowski, czy Dario Vizinger. Na ich nieszczęście futbolówka nie chciała wpaść do bramki Aleksandra Bobka. Liczba oczekiwanych goli (xG) po stronie poznaniaków wynosiła w poniedziałkowym spotkaniu ponad 1,5, jednak w tej najważniejszej statystyce, czyli zdobytych bramkach widniało okrągłe 0.

- Zrobiliśmy krok do przodu jako drużyna w porównaniu do meczów z poprzedniej rundy, lepiej gramy i lepiej się organizujemy. Punktowo początek roku też jest dobry. Musimy teraz skoncentrować się na tym, żeby wypaść dobrze w meczu z Lechem Poznań

ŁKS, który w tym sezonie nie zdobył choćby punktu, stworzył sobie pół sytuacji, po której pokonał Jędrzeja Grobelnego i złapał tlen w kontekście walki o utrzymanie. Zieloni mogą mieć do siebie sporo pretensji, bowiem drugi taki mecz może im się nie przytrafić. No, chyba że w piątek.

Lech Poznań, jak kamień uwierający w bucie

W najbliższy piątek, 15 marca o godz. 20.30 dojdzie do 18. derbów Poznania na poziomie ekstraklasy, a 8. w XXI wieku. Od momentu awansu Zielonych do najwyższej klasy rozgrywkowej, za każdym razem górą byli lechici. Jednak ten stan rzeczy może ulec zmianie. Mimo że Lech ma więcej argumentów, jeśli chodzi o personalia i indywidualności, tak po ostatnich spotkaniach obu zespołów przyjemniej oglądało się ekipę z Dolnej Wildy, która tworzy coraz bardziej zgrany kolektyw.

- Mecz z ŁKS-em przypominał spotkanie ze Śląskiem Wrocław z jesieni. Wówczas mieliśmy spore posiadanie piłki w polu karnym rywali, a bramkarz gości zagrał świetny mecz. Podobnie było teraz i wielka szkoda. Patrzę jednak na to, że idziemy w dobrym kierunku, bo częściej dochodzimy do sytuacji bramkowych. Teraz musimy połączyć dobre wyniki, które mieliśmy dotychczas w tym roku, z taką grą, jaka była dzisiaj

Trener Lecha Poznań mierzył się z Wartą. Ze zmiennym szczęściem

W Kolejorzu robi się nerwowa atmosfera. Widać to nie tylko po czynach na boisku... ale też poza nim. Oprócz tego, że lechici zapomnieli jak strzelać bramki (już 7,5 godziny bez gola!), to dodatkowo trener Mariusz Rumak wchodzi w zupełnie niepotrzebne dyskusje z dziennikarzami, którzy w imieniu kibiców chcą się dowiedzieć, co zawodzi w tej nieco zardzewiałej lokomotywie.