Niewykorzystane okazje się zemściły. Nieskuteczność Warty Poznań dała ŁKS-owi pierwsze zwycięstwo na wyjeździe. Zobacz oceny Zielonych

Warta Poznań - ŁKS 0:1. Nieskuteczni Zieloni

Warta Poznań mierzyła się z drużyną, która na wyjazdach miała ogromne problemy ze zdobywaniem punktów. ŁKS Łódź w 11 spotkaniach na terenie rywala przegrał wszystkie możliwe mecze. To była doskonała okazja do tego, aby Zieloni mogli powiększyć swój dorobek punktowy do 30 punktów i oddalić się od strefy spadkowej. Trzeba było jednak udowodnić to na boisku.

Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando Warty, co w tym sezonie nie działo się często. Śmiało można rzec, że to była najlepsza pierwsza połowa w wykonaniu poznaniaków. Niestety zabrakło konkretów. Były sytuacja na zdobycie bramki, jak chociażby ta z 5. minuty, gdy Dimitros Stavropoulos minimalnie pomylił się przy strzale głową. Później szanse miał, czy to Jakub Bartkowski, czy to Dario Vizinger. Piłkarze obu zespołów schodziły jednak do szatni przy bezbramkowym remisie.