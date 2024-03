Eksperci Kanału Sportowego krytykują trenera Lecha Poznań. "Retoryka Mariusza Rumaka jest jak podstawówki"

- powiedział Mateusz Borek.

Dodał również, że Kolejorzowi brakuje ofensywnych zawodników, którzy są w formie strzeleckiej.

- To świadczy o poziomie nerwowości, bo są pewne wymagania, co do Mariusza Rumaka. Myślę, że on nie śpi. Codziennie myśli, co się dzieje. Był przekonany, że wchodząc drugi raz do Lecha, że to będzie wielka kampania "Na Rumaku do Europy", a może nawet "Na Rumaku po mistrzostwo Polski". Realnie, przy takiej dyspozycji wielu zawodników walczących o mistrzostwo Polski, gdyby Lech miał ofensywnych piłkarzy w formie, gdyby on wygrywał, byłby już liderem