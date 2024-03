Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0. Zatrważająca impotencja strzelecka. Zobacz oceny lechitów Maciej Lehmann

Lech Poznań przedłużył dobrą passę w Zabrzu, nie przegrał tu od listopada 2017 roku, ale jest niewyobrażalnie nieskuteczny, po nie potrafił strzelić gola już od 450 minut! Tak słabej ofensywy już dawno nie miał. To, co zaprezentował na stadionie Górnika w ataku woła o pomstę do nieba. Dobrze, że chociaż dojechała "defensywa".