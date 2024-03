Młodzi zawodnicy Lecha Poznań są na dobrej drodze, by obronić mistrzostwo Polski. "Zmieniły się nazwiska, lecz nie zmienia się cel"

Powrót Mistrzów!

Kto może stanowić o sile zespołu w rundzie wiosennej?

Myślę, że po pierwsze w buty zawodników, których przesunęliśmy do rezerw wejdą następni albo tacy, którzy już funkcjonowali w tym zespole w rundzie jesiennej. To oni teraz zaczną odgrywać jeszcze bardziej znaczące role. Dysponujemy piłkarzami, którzy mają duże doświadczenie na tym poziomie. Mam na myśli tutaj Filip Warciarka i Szymona Mazę. Oni pamiętają jeszcze zdobyte mistrzostwo w zeszłej kampanii. Bardzo liczę również na Wojciecha Szymczaka, Patryka Kowalskiego, Kubę Falkiewicza. To na ich barkach będzie spoczywała odpowiedzialność za realizację filozofii i stylu, w którym chcemy funkcjonować na boisku. Zmieniły się nazwiska, lecz ani nie zmienia się cel, ani nie zmieniają się założenia, a co najbardziej istotne nie zmienia się materiał, który jest również utalentowany.

Czy ci zawodnicy, którzy pamiętają sukces sprzed roku, a teraz są w drużynie rezerw otrzymają minuty w Centralnej Lidze Juniorów? Mam na myśli chociażby Maksyma Pietrzaka.

Celem naszego zespołu jest to, żeby zawodnicy za których odpowiadam trafili do drugiej drużyny. Niemniej, oczywiście Ci zawodnicy mogą do nas schodzić. Myślę, że takie sytuacje będą miały miejsce, lecz nie zaczynamy tygodnia i cyklu z myślą o tym, kto tam z rezerw do nas zejdzie. Wręcz przeciwnie, skupiamy się na chłopakach, których mamy do dyspozycji - to na nich chcemy stawiać i ich budować, rozwijać indywidualnie. To oni mają tworzyć jakość naszego zespołu.