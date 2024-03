Lech Poznań w Zabrzu musi się przełamać! "Zranione zwierzęta są niebezpieczne"

Przełamanie albo degrengolada... Dla Lecha Poznań w Zabrzu innej opcji nie ma

Lech Poznań jedzie do Zabrza, by zrehabilitować się za klęski w Pucharze Polski i w Częstochowie. We wtorek doszło do spotkania sztabu szkoleniowego z właścicielem Piotrem Rutkowskim, który oczekiwał wyjaśnień, dlaczego przeciwko Rakowowi drużyna zaprezentowała się tak fatalnie. We własnym gronie analizowali ten mecz też sami piłkarze.

Teraz, gdy Kolejorz stracił miejsce na podium i coraz głębiej w oczy zagląda strach związany z brakiem kwalifikacji do europejskich pucharów, wszystkie górnolotne słowa nie mają żadnego znaczenia. Liczyć się będzie tylko to, co piłkarze pokażą na boisku. A elementów do poprawy jest mnóstwo. W Częstochowie nasz zespół został stłamszony fizycznie, od 360 minut nie potrafił strzelić gola, przeciwko Rakowowi nie oddał celnego strzału, gubi się przy wyprowadzaniu piłki. Wyliczać można jeszcze długo. Prawdę mówiąc, nawet świetny szkoleniowiec miałby nie lada zadanie, by w krótkim czasie to wszystko "ogarnąć".