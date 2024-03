Lech Poznań ma problem w ataku. A miało być tak pięknie...

Był to jeden z najgorszych tygodni Lecha Poznań w tym sezonie. Najpierw we wtorkowy wieczór Kolejorz odpadł z Pucharu Polski, by kilka dni później zostać zmiażdżonym przez Raków Częstochowa.…

- Mikael Ishak tuż po powrocie do Poznania udał się na badania, które nie wykazały u naszego napastnika żadnego urazu. Kapitan razem z drużyną będzie dalej przygotował się do rozpoczęcia rundy wiosennej"

Nic więc dziwnego, że kibice w mediach społecznościowych zarzucają władzom klubu, że zataili przed nimi, rzeczywisty stan zdrowia Ishaka, po to, by zgłuszyć głosy domagające się transferu napastnika. Lech Poznań oczywiście odpiera te zarzuty, twierdząc, że taka polityka informacyjna, była spowodowana troską o ochronę zdrowia napastnika, by w razie powrotu nie był on narażany na ataki rywali.