Porażająca bezradność Lecha Poznań doprowadziła do katastrofy 0:4 w Częstochowie. Zobacz oceny piłkarzy Kolejorza

Porażająca bezradność doprowadziła do klęski z Rakowem. Zobacz oceny lechitów

Był to jeden z najgorszych tygodni Lecha Poznań w tym sezonie. Najpierw we wtorkowy wieczór Kolejorz odpadł z Pucharu Polski, by kilka dni później zostać zmiażdżonym przez Raków Częstochowa.…

Cała drużyna wyglądała jak zagubione dzieci we mgle. Raków na boisku robił to co chciał, lechici tylko statystowali. To był jeden z najgorszych meczów Kolejorza w tym sezonie, a przecież konkurencja jest duża, bo przeżyliśmy Trnavę, Wrocław, Szczecin i wstydliwe wpadki przy Bułgarskiej.

