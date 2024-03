Jedna wielka katastrofa Lecha Poznań w Częstochowie! Raków sprowadził Kolejorza do parteru i sprzedał mu cztery brutalne ciosy

Raków - Lech, czyli mecz dwóch poranionych drużyn

Tragedia Lecha Poznań. Najgorsza połowa w tym sezonie

Pierwsze minuty to męczarnie dla kibiców, którzy postanowili poświęcić czas, aby obejrzeć ten mecz. Ani jedna, ani druga drużyna nie była zbytnio zaangażowana w grę. Kolejorz wymieniał mnóstwo podań, jednak nie przesuwał się w stronę bramki Vladana Kovacevicia. Częstochowianie natomiast mądrze się ustawiali w defensywie i nie pozwalali Lechowi na nic więcej. Mecz na starcie był rwany, bowiem sędzia Szymon Marciniak bardzo skrupulatnie podchodził do starć między zawodnikami. Szybko żółtymi kartkami zostali upomniani Michał Gurgul oraz Stratos Svarnas.

W 8. minucie Kolejorz oddał pierwszy strzał w tym meczu, a jego autorem został Antonio Milić. Po rzucie wolnym piłka trafiła pod jego nogi, ale próba Chorwata była bardzo niecelna. I to w sumie było na tyle, na co było stać Lecha w pierwszej połowie. Później to już była wyłącznie katastrofa i sabotaż w wykonaniu poznaniaków. Być może to była jeszcze gorsza pierwsza połowa, aniżeli w przegranym 0:5 meczu ze Śląskiem.