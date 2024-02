Smutny wieczór w Lechu Poznań. Miało być wesele, a wyszedł pogrzeb. Zobacz zdjęcia z trybun Enea Stadionu

Lech Poznań odpadł z Pogonią Szczecin

Lech Poznań i Puchar Polski to w ostatnich latach niezbyt udana para. Kibice Niebiesko-Białych na to trofeum czekali 15 lat i będą musieli wytrzymać jeszcze jeden rok. Nie będzie także drugiego w historii klubu dubletu, którego czterdziesta rocznica przypada właśnie w 2024 roku.

Podczas wtorkowego spotkania, które odbywało się w przyjemnych warunkach atmosferycznych, jak na luty, na trybunach poznańskiego Stadionu Miejskiego przybyło 17 434 kibiców. W porównaniu do meczu ze Śląskiem jest to spora różnica (ponad 32 tysiące), jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że spotkanie rozgrywane było w dzień powszedni, co nie zawsze pozytywnie wpływa na frekwencje.