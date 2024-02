Pierwsza wygrana rezerw Lecha Poznań na wiosnę. Zwycięstwo zapewniły debiutanckie gole

Pierwsza wygrana rezerw Lecha Poznań na wiosnę

W trzecim terminie w końcu udało się doprowadzić do rozegrania tego spotkania. Kolejorz po słabej inauguracji wiosny, w której to zremisowali z najgorszą w II lidze Olimpią Grudziądz 0:0, cztery dni później mieli świetną okazję do rehabilitacji.

Środowe spotkanie Lecha II Poznań z Olimpią Elbląg było nadrabianiem zaległości z 18. kolejki. Pierwotnie mecz z ekipą z Warmii i Mazur miał się odbyć 19 listopada, jednak ze względu na powołania lechitów do reprezentacji Polski pojedynek przełożono na 29 listopada. W drugim terminie do starcia również nie doszło. Powodem był fatalny stan boiska po ataku zimy, który nawiedził praktycznie cały kraj.

Debiutanckie gole w Lechu II Poznań

Od 20. minuty spotkanie nieco się zaostrzyło, a sędzia Marcin Bielawski z Katowic rozdawał kartki, jak ulotki. Napomniani z Lecha zostali Ksawery Kukułka oraz Tomasz Cywka, natomiast z drużyny przyjezdnych żółtą kartkę zobaczył Michał Kuczałek. I to właśnie ten zawodnik w 31. minucie skierował piłkę do siatki Mateusza Pruchniewskiego, jednak arbiter dopatrzył się spalonego.

Gdy się wydawało, że poznaniacy zejdą do szatni z jednobramkowym prowadzeniem, plany trenera Węski na 15. minut pokrzyżował Bartłomiej Mruk. 22-latek, który ma na koncie jeden występ na boiskach ekstraklasy, po rzucie rożnym skierował piłkę do siatki bezradnego Pruchniewskiego.

Dzięki tej wygranej Kolejorz przesunął się w tabeli na 10. miejsce, oddalając się od strefy spadkowej na sześć punktów. Co więcej, do będącej na miejscu barażowym Chojniczanki Chojnice lechici tracą zaledwie "oczko". W następnej kolejce podopieczni trenera Artura Węski, tak jak koledzy z pierwszej drużyny, udadzą się do Częstochowy na mecz ze Skrą. To spotkanie zaplanowano na sobotę (2 marca) na godz. 16.30.