Mateusz Wzięch ponownie na ustach kibiców

W 20. kolejce zawodnicy Sokoła Kleczew podejmowali Gedanię Gdańsk (3:2). Wynik spotkania otworzyli goście, za sprawą trafienia Filipa Sosnowskiego . Gospodarze odpowiedzieli w 44. minucie i doprowadzili do wyrównania za sprawą trafienia Mateusza Sopoćki . Niestety, tuż przed zakończeniem pierwszej części spotkania drugiego gola dla ekipy gości strzelił ponownie Filip Sosnowski.

Po zmianie stron gospodarze wzięli się do roboty. Bohaterem spotkania został bez wątpienia Mateusz Wzięch, który w drugiej części spotkania doprowadził do wyrównania, strzelając gola w 76. minucie, a następnie wyprowadził Sokół na prowadzenie tuż przed zakończeniem rywalizacji. Ostatecznie Sokół wygrał to spotkanie i zrównał się punktami z Gedanią Gdańsk. Dodatkowo, podopieczni trenera Łukasza Cichosa powiększyli swoją przewagę nad strefą spadkową.