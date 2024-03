Zdenerwowany trener Lecha Poznań zaprasza dziennikarza na... trening "Niech pan przyniesie tablicę, to panu wyrysuję ćwiczenia"

0:0 - takim wynikiem zakończyło się sobotnie spotkanie 24. kolejki między Górnikiem Zabrze a Lechem Poznań. W mistrzostwo w Poznaniu wierzy coraz mniej kibiców. Głównym zadaniem Kolejorza będzie, aby nie wypaść z gry o zakwalifikowanie się do europejskich pucharów. Lechici po tym spotkaniu wskoczyli ponownie na podium, jednak zarówno Pogoń, Raków oraz Legia mają jedno spotkanie mniej i mogą poznaniaków zepchnąć z trzeciego miejsca.

Kolejorz przyjechał w sobotę na niewygodny teren. Górnik w ostatnich sześciu meczach przed własną publicznością wygrywał. Od tego konferencję prasową rozpoczął trener Lecha Mariusz Rumak.

- Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na trudny teren, i że to nie będzie łatwy mecz. Rozmawialiśmy, jak ustrzec się sytuacji, gdzie przeciwnik będzie wrzucał nam piłkę za plecy. To nam się udało. Natomiast za mało stworzyliśmy sobie sytuacji w tym meczu. Chociażby akcja Filipa Szymczaka, kiedy to strzelił w słupek, to za mało, aby wygrać z Górnikiem. Byliśmy niecierpliwi w kreowaniu sytuacji. Jeśli jednak chodzi o cechy wolicjonalne, to pomimo że popełniliśmy trochę niewymuszonych błędów, zwłaszcza przy kontratakach, to zespół zagrał lepiej niż ostatnio