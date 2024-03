Kolejny mecz Warty Poznań o "sześć" punktów. Gra w defensywie to podstawa. Zieloni zmierzą się z ŁKS Łódź

Zieloni po raz kolejny mają zaburzony mikrocykl. W ostatnim tygodniu mieli bardzo krótką przerwę. W poniedziałek (26 lutego) grali z Radomiakiem, by w piątek (1 marca) zmierzyć się z Cracovią. Teraz poznaniacy mają aż 11 dni przerwy między ostatnim a najbliższym spotkaniem, by ponownie odpoczywać zaledwie 3 dni przed derbami Poznania (te zaplanowano na 15 marca).

- Kwestia tego, w jaki dzień gramy nie ma znaczenia. Bardziej kwestia tego, jak wygląda sam mikrocykl. Gdybyśmy grali tylko w poniedziałki, nie byłoby żadnego problemu. Jeśli jednak te mikrocykle są rozciągnięte, że jeden jest bardzo długi, a drugi bardzo krótki, to jest to inaczej niż w tradycyjnych mikrocyklach. Ale wiemy to z odpowiednim wyprzedzeniem i znamy obciążenia, by wszystko było okej