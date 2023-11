Derby Wielkopolski dla Unii Swarzędz. Pogoń Nowe Skalmierzyce rozbija beniaminka trzeciej ligi

W derbach Wielkopolski Unia okazała się lepsza od Sokoła

Podopieczni trenera Tomasza Bekasa wracają na dobre tory. "Duma Swarzędza" wygrała trzeci mecz z rzędu, pokonując Sokoła Kleczew 3:1. Gospodarze od początku przeważali i lepiej operowali futbolówką na połowie rywala. W pierwszych minutach do sytuacji strzeleckiej doszedł były zawodnik Lecha Poznań - Łukasz Spławski, lecz jego uderzenie przeszło nad poprzeczką. W 27. minucie unici otworzyli wynik rywalizacji. Dominik Chromiński idealnie dośrodkował piłkę na głowę młodego Kamila Dałka i ten skierował piłkę głową do siatki. Podopieczni trenera Tomasza Bekasa schodzili do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.