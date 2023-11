Nudy na pudy. Pierwsze historyczne spotkanie Lecha II Poznań z Sandecją Nowy Sącz zakończyło się bezbramkowym remisem

Trener Artur Węska przeprowadził kilka zmian w wyjściowej jedenastce w porównaniu do ostatniego meczu. Do składu powrócił Ksawery Kukułka, a od pierwszej minuty szansę dostał również Patryk Olejnik. Dodatkowo, szkoleniowiec młodych lechitów ustawił Igora Kornobisa na prawym skrzydle – oczywiście, nic w tym dziwnego, ponieważ w spotkaniu z Hutnikiem Kraków 18-letni obrońca strzelił gola i zanotował asystę.

Wiało nudą...

Lepiej w mecz weszli gospodarze, którzy kreowali akcje ofensywne głównie skrzydłami. Już w pierwszej minucie wyróżnił się Talar, który z łatwością wdarł się w pole karne rezerw Kolejorza. Chwilę później ponownie 19-letni pomocnik próbował zagrozić bramce Pruchniewskiego, lecz jego uderzenie było na tyle niecelne, że futbolówka znalazła się poza stadionem. Lechici pierwszą dogodną sytuację do strzelenia bramki mieli w 10. minucie. Bardzo dokładnie na wolne pole zagrał jeden z naszych obrońców. Do piłki dopadł Igor Kornobis, który uderzył w polu karnym z bardzo ostrego kąta. Futbolówka minimalnie minęła bramkę Sokoła.

Po tej akcji obie ekipy chciały chyba uśpić każdego kibica. Gra nie była porywająca, emocji jak na lekarstwo, a po 26 minutach byliśmy świadkami już 12 fauli. Niemniej, żeby coś napisać o ostatnim kwadransie pierwszej połowy – Sandecja miała wiele stałych fragmentów gry, lecz dośrodkowania gospodarzy były beznadziejne, przeciągnięte – idealnie odzwierciedlające ich pozycję w tabeli. Z kolei goście gdy mogli wyjść z kontrą to robili to niedokładnie, powolnie - w tempie Adagio. Podopieczni trenera Artura Węski wywalczyli rzut rożny w 40. minucie. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że był to pierwszy korner w tym meczu. To chyba wiele mówi o tempie tego spotkania. Dodajmy, w pierwszej połowie padł tylko jeden celny strzał. Do przerwy zawodnicy obu drużyn schodzili z bezbramkowym remisem do szatni.